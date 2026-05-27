Van’da inci kefali göçü, teknolojiyle koruma altında

Van Gölü Havzası’nda yaşayan inci kefali için 15 Nisan’da başlayan av yasağı 15 Temmuz’a kadar devam ediyor. Bu süreçte jandarma, emniyet ve ilgili kurumlar akarsu yatakları ve göç güzergâhlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle balıkların yumurtlama için ilerlediği dere yatakları ve sazlık alanlar sıkı kontrol altında tutuluyor.

TERMAL DRON VE FOTOKAPANLAR SAHADA

Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre Koruma Timleri, gece ve gündüz görev yapıyor. Kaçak avcılığın yoğun olabileceği bölgelerde fotokapanlar yerleştirilirken, termal kameralar ve dronlar da aktif olarak kullanılıyor.

Gece görüşlü sistemlerle tespit edilen hareketliliklere anında müdahale ediliyor.

“BELİRLİ NOKTALARA FOTOKAPAN KURULDU”

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, kurumlar arası koordinasyonla sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Jandarma ekiplerimiz gece termal dronlarla denetim yapıyor. Belirli noktalara fotokapanlar kuruldu. Kaçak avcılığın önüne büyük ölçüde geçiyoruz” dedi.

Vatandaşlara da duyarlılık çağrısı yapıldı.

“KORUMA ÇALIŞMALARI YENİ BOYUT KAZANDI”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş ise inci kefalinin bölge ekonomisi ve ekosistemi için önemine dikkat çekti.

Akkuş, jandarmanın 7 gün 24 saat sahada olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl kullanılan termal dronlar sayesinde gece avcılığı daha kolay tespit edilebiliyor. Mücadele her yıl daha ileri bir seviyeye taşınıyor” ifadelerini kullandı.

“SADECE BALIK DEĞİL, BİR GEÇİM KAYNAĞI KORUNUYOR”

Uzmanlara göre inci kefali yalnızca bir tür değil, Van Gölü Havzası’nda binlerce kişinin geçim kaynağı olarak da büyük önem taşıyor. Yetkililer, yürütülen çalışmaların hem ekosistemi hem de bölge ekonomisini koruduğunu belirtiyor.