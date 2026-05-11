Van'da kayalık alandan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Van'ın İpekyolu ilçesinde kayalık alandan düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan Mahallesi kırsalında N.S. A., isimli 14 yaşındaki çocuk, kayalık bölgede sert zemine düşerek yaralandı.
AYAĞI KIRILAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAF) Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bulunduğu noktada mahsur kalan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.
Ayağının kırıldığı belirlenen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
