Van'da kaybolan çocuğun cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Van'da talihsiz olay...

Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Göleti yakınında yaşayan 2 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde kayboldu.

Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan O.B.S. isimli çocuk için bölgeye polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SU KUYUSUNDA BULUNDU

Bölgeye gelen ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda minik çocuğun cansız bedeni, bir su kuyusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minik çocuğun cansız bedeni otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.