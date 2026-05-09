Van’da köpek saldırısı: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Başıboş köpek sorunu devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Van’ın Saray ilçesinde meydana gelen köpek saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy ise ağır yaralanmıştı.

Van’da yaşanan bu köpek saldırısıyla birlikte, bir hafta arayla üç ayrı köpek saldırısı meydana gelmiş oldu.

Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi’nde Yuzarsif Acar, okul çıkışı yemek yedikten sonra Kur’an kursuna gitmek üzere evden ayrıldı.

5 KÖPEK TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

11 yaşındaki Yuzarsif Acar, evine yakın bir noktada 5 köpeğin saldırısına uğradı.

BACAĞINDAN VE KALÇASINDAN YARALANDI

Saldırı sonucu bacağından ve kalçasından derin yaralar alan çocuk, önce Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

''BİRDENBİRE KÖPEKLER BANA SALDIRDI''

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yuzarsif Acar, köpeklerin bir anda etrafını sardığını belirterek, "Okuldan geldim, eve gittim, yemek yedim. Dışarı çıktım Kur'an okumaya. Baktım çocuklar top oynamıyor, birdenbire köpekler bana saldırdı.

''BOĞAZIMI SIKACAK SANDIM''

Kaçtım, köşede beni sıkıştırıp ısırdılar. Sonra da okuldaki servis geldi. Ben gittim eve, sonra hastaneye geldim. Evet, 5 köpekti. Korku olarak; boğazımı sıkacak sandım, o korku vardı içimde." dedi.

Yaralanan çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar ise mahalledeki köpek sorununa karşı defalarca uyarıda bulunduklarını ifade ederek, "Kendisi benim torunum olur. Okuldan gelirken camiye gitmiş, köpek saldırısına uğramış.

''BİR ÖNLEM ALSINLAR''

Yani hali perişan, yaraları çok derin. Bunlara bir önlem alsınlar. Birkaç kere dilekçe verdik, uyardık belediyeyi." diye konuştu.

''TOPLANAN KÖPEKLER BİZİM KÖYÜN YOL AĞZINA BIRAKILIYOR''

Gönderme Mahallesi Muhtarı Mehmet Sadık Polat, bölgedeki köpek sokak köpeği sorununu defalarca belediyeye bildirdiklerini belirterek, "Muradiye Belediyesi'ne defalarca başvurduk ancak toplama işlemleri yetersiz kalıyor. Daha da önemlisi, Çaldıran'da toplanan köpeklerin bizim köyün yol ağzına bırakıldığına dair mahalle sakinlerinin şahitliği var.

''ARACIN BAGAJI AÇILIP KÖPEKLER BURAYA SALINIYOR''

Bir aracın bagajı açılıp köpekler buraya salınıyor. Bu sadece Muradiye'nin değil, çevre ilçelerin de ortak sorumsuzluğudur. Bir canımızı kaybettik, diğerleri hala hastanede. Bugün Büyükşehir Belediyesi ekip gönderdi ama bu önlemlerin sürekliliği şart." ifadelerini kullandı.