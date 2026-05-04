Van’da ormanda mahsur kalan off-road ekibini Sahil Güvenlik kurtardı

Van’ın Gevaş ilçesindeki Ağin köyünde bulunan ormanlık alanda, 3 Mayıs günü saat 20.00’de yağmur ve fırtına nedeniyle 36 kişilik bir off-road ekibi mahsur kaldı.

Bulundukları yerde mahsur kalan 36 kişilik off-road ekibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

30 ERKEK 4 ÇOCUK 2 KADIN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı botlar hızla bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, aralarında 30 erkek, 4 çocuk ve 2 kadının bulunduğu grubu Ağin Koyu’ndan güvenli şekilde botlara alarak Gevaş İskelesi’ne tahliye etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.