Van'da sağanak, köprüyü yıktı, öğrenciler mahsur kaldı

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Hasanabdal Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mahallede dere üzerine köylüler tarafından yapılan ahşap köprü, su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı. Köprünün çökmesi en çok öğrencileri etkilerken, bazı çocuklar okula ulaşamadı, bazıları ise kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede son günlerde aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Hasanabdal Deresi taştı. Derenin debisinin yükselmesiyle birlikte mahalle sakinlerinin uzun süredir kullandığı ahşap köprü büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

ÖĞRENCİLER İÇİN ZORLU OKUL YOLU

Köprünün yıkılmasıyla birlikte mahallede yaşayan öğrencilerin ulaşım sorunu yaşadığı belirtildi. Özellikle sabah saatlerinde dereyi geçemeyen bazı öğrencilerin okula gidemediği öğrenilirken, karşıya geçebilen çocukların ise yaklaşık 2 kilometrelik alternatif yolu kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri, çocukların hem uzun yürüyüş nedeniyle zorlandığını hem de çevrede bulunan sokak köpekleri nedeniyle güvenlik endişesi yaşadıklarını söyledi.

ANA YOLDAKİ KÖPRÜ DE TIKANDI

Sağanak yağış yalnızca mahalle içindeki ulaşımı değil, ana yolu da etkiledi. Taşkın nedeniyle ana yol üzerindeki köprünün de tıkandığı belirtilirken, Erciş Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle bölgede çalışma yaptığı bildirildi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yolun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

“5 YIL ÖNCE BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK”

Mahalle Muhtarı Fevzi Köykaç, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Köykaç, öğrencilerin yıllardır bu köprüyü kullanarak okula gidip geldiğini belirterek, “Sağanak nedeniyle ahşap köprümüz tamamen yıkıldı. Çocuklarımızın büyük bölümü artık okula ulaşamıyor. Gidebilenler ise uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor” dedi.

Mahallede geçmişte benzer bir acının yaşandığını da hatırlatan Köykaç, “5 yıl önce aynı köprüde bir öğrencimiz suya düşerek hayatını kaybetti. Aynı olayların tekrar yaşanmaması için daha güvenli ve kalıcı bir köprü yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAHALLELİ KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Mahalle sakinleri, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan ulaşım sorununun her yıl tekrarlandığını belirterek, geçici çözümler yerine dayanıklı bir köprü inşa edilmesini talep etti.

Bölgedeki vatandaşlar, öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.