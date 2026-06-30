Van'da şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kırbalı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, Cemil Çiçek yönetimindeki hafif ticari araç, yaylaya gitmek üzere seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cemil Çiçek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından bölge güvenlik çemberine alınarak inceleme yapıldı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çiçek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin, Kırbalı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğine dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.