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Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu

Şehir merkezinde onlarca insan bir araya geldi, yakın temastan kaçınmadı.

Haber Merkezi |
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Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu

Her defasında sosyal mesafe, enfekte, koruma, karantina uyarısı yapan yetkililer, ne yazık ki kimseyi ikna edemiyor...

Türkiye'de koronadan ölümlerin bini aşması da evlerinde durması gerekenleri pes ettirmiyor.

Güneşi gören sokağa dökülüyor...

ŞEHİR MERKEZİNDE MAHŞERİ KALABALIK

Fotoğraf karelerinin adresi Van... Hafta başında işi gücü olmayan, mecburiyeti bulunmayan çoğu kişi, aynı anda şehrin merkezindeydi.

Bu görüntüler, sokağa çıkma yasağının aslında ne için alındığını kanıtlar nitelikte oldu.

Mesafe tanımaksızın bir arada bulunan Vanlılar, bu kadarına pes dedirtti.

Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu

Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu

Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu

Van'da sosyal mesafe kuralı unutuldu

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