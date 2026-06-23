Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Van-Erciş kara yolunda devriye görevi yapan jandarma aracıyla ticari aracın kazası sonucu Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 4'ü asker 5 kişi yaralandı.
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Van'dan acı haber geldi...
Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.
1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI
Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi