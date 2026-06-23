Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

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Van'dan acı haber geldi...

Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.

1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI

Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.