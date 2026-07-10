Van'da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele aralıksız şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha Van'da eklendi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı aktardı.

Bakanlık yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

333 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Van'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 333 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sürücülüğünü, yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda; 333 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.