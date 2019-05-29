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Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi, denize atladı. Denizde çırpınan kişiyi gören yakınında bulunan teknedeki bir görevli, zamanla yarıştı.

DHA | 29.05.2019 - 15:40..
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İstanbul Kadıköy’den Eminönü’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.

TEKNEDEKİ GÖREVLİ KURTARDI

Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına, o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli Ahmet Kemerbaşı yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi’ne götürülen Tuncar C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

"DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK"

Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik." dedi.

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

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