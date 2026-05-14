Vasiyet eleştirilmişti! Cemil İpekçi'den açıklama geldi

Türk modasının en özgün ve en cesur isimlerinden Cemil İpekçi, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte vasiyetini açıklamıştı.

Ünlü modacının cenazesiyle ilgili dile getirdiği sıra dışı isteği ise kısa sürede gündem olmuştu.

"DİNİ TÖREN İSTEMİYORUM"

Cenazesiyle ilgili alışılmışın dışında bir isteğini açık açık dile getiren İpekçi, dini tören istemediğini söylemişti. Usta isim, “Gül yağları ile yıkanıp üzerime maşlah geçirsinler.” demişti.

Vasiyeti yüzünden eleştirilen Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, şöyle konuştu:

"HESABIMI RABBİME VERECEĞİM"

"Ben Kur'an'a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula hesap vermek istemiyorum. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim. Hayatımın hiçbir dönemini kullar için yaşamadım."

Dini tören istemediği için, "Nereye gömülecek o zaman?" diye sorulduğunu belirten İpekçi, "Evet istemiyorum." diyerek riyakar kişilerin timsah gözyaşları döktüğünü belirterek "Beni yabancıların da yıkamasını istemiyorum." dedi.