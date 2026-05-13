Vatandaşı ilgilendiren karar: Toplu taşıma ücretlerine zam geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında, kentteki binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir karar alındı.

Meclis toplantısı, meclis üyesi Polat Bora Mersin başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın Şoförler Odası tarafından geçtiğimiz ay toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam yapılması yönünde talepte bulunulmuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınan teklif, değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

Komisyonda yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan rapor, mayıs ayı meclis toplantısında üyelerin oyuna sunuldu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylama sonucunda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30, taksi ücretlerine ise yüzde 40 oranında zam yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda yeni tarifelerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.