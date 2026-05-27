Vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Ayasofya’da kıldı
İstanbul’da çok sayıda vatandaş bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti.
Kurban Bayramı namazı İstanbul’da sabah 06.12’de eda edildi.
BAYRAM NAMAZI İÇİN AYASOFYA’YA YOĞUN İLGİ
Çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti.
Caminin içi kısa sürede dolarken, yer bulamayan vatandaşlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarda kıldı.
Yoğunluk nedeniyle cemaat cami avlusu ve çevresine taştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)