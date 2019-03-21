Yangında mahsur kalan kadın ve kedisinin zor anları

1 Lise mezunu sahte profesöre hapis cezası Kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen Cüneyt Turan hakkında 18 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.

2 Tapınak nedir Yüce bir varlığa tapınılan ve bazı diğer dini ritüellerin gerçekleştirildiği kutsal yapılara tapınak deniyor.

3 Avusturya'da ırkçı saldırılarda artış Irkçı olayları rapor eden sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki derneği, 2018 Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ülkede 2017 yılında bin 162 ırkçılık vakası görülüdü.

4 Ortalık toplayan fare İngiltere'de bir fare ortalığı toplarken gizli kameraya yakalandı.

5 Irak'ta feribot battı: 40 ölü Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde sefer yapan bir feribot alabora oldu.

6 Nevruz nedir Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini kutlamak için yapılan geleneksel bayramdır.