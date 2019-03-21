Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında, yangın çıktı. Mahalle sakinleri, yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden dışarı çıkardı.
KEDİSİNİ ALEVLERDEN KURTARDI
Yoğun dumanın sardığı binanın giriş katında oturan Mualla Dinçer (90), evinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yaşlı kadını, sokağa bakan taraftaki pencereden dışarıya çıkarırken Mualla Dinçer, evdeki kedisini de kucağına alarak kurtuldu. Çıkarken kedisini de alan kadın, dumandan etkilendi.
Yangında mahsur kalan kadın ve kedisinin zor anları VİDEO
KEDİSİNİ BİR AN BİLE BIRAKMADI
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı. Yangını haber alıp gelen bir yakını, Mualla Dinçer'i kucağında taşıyıp yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedisi de kedi sepetine koyularak taşındı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Dinçer'e ambulans içinde oksijen verdi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.