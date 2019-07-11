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Vatandaşların dövize yönelimi durmadı

Dolar 6.25 seviyelerinden 5.67 seviyelerine kadar indi ancak bu süreçte bireylerin dövize yöneliminde değişim olmadı.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 19:32..
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Vatandaşların dövize yönelimi durmadı

Türkiye'de bireylerin bankada tuttuğu paraların yüzde 53'ü döviz cinsinden.

REKOR SEVİYE

Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

KURUMLARDA GERİLEME VAR

Yine Merkez Bankası verilerine göre kurumların döviz miktarı 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.

CAYDIRICI ADIMLAR ATILDI

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede TCMB ve ekonomi yönetimi de dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi.

Vatandaşların dövize yönelimi durmadı

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