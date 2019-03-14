Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi

31 mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin çalışmaları devam ederken bu dönemde de en çok gündem olan konulardan biri de sokağın nabzı.

Sokakta yapılan bir röportajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için ilginç bir benzetme yapıldı.

Vatandaştan komik Kılıçdaroğlu analizi VİDEO

"GÜNDÜZ YANAN SOKAK LAMBASI"

Bir vatandaşın yaptığı benzetme sokak röportajında kameraya yansıdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için vatandaş Vatandaştan komik Kılıçdaroğlu analizi" benzetmesini yaptı.

Video internette günün en çok tıklananları ve yorum alanları arasına girdi.