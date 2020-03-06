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Vatikan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Papa Francis'in koronavirüs kapıp kapmadığı tartışmalarının yeni durulduğu Vatikan'da ilk vaka tespit edildi.

REUTERS | 06.03.2020 - 13:04..
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Günlerdir Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı söylentileriyle boğuşan Vatikan, ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

Sağlık hizmetlerindeki bir hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

YETKİLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, vakanın dün tespit edildiğini ve hemen ardından kliniklerde ayakta tedavi sunan servislerin sterilizasyon nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Acil hizmetlerin devam ettiği ve İtalyan yetkililerin bilgilendirildiği de belirtildi.

PAPA'NIN TESTLERİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Çin dışında koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya'da başkent Roma sınırları içinde bulunan Vatikan, hastalık iddialarıyla çalkalanmıştı. Papa Fancis'in 'ufak bir rahatsızlık' geçirdiği için tüm programlarını iptal etmesiyle salgının yayıldığı söylentilerini alevlendirmişti. Ancak Vatikan, Papa'nın sadece soğuk algınlığına yakalandığını duyurmuştu. İtalyan basını da Papa'nın testlerinin negatif çıktığını yazmıştı.

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