Vedat Işıkhan: Emekli maaşı 3 Temmuz'da enflasyon açıklandığında ortaya çıkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memur maaşları hakkında konuştu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli aylığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur." yanıtını verdi.

ŞU ANDA 20 BİN LİRA

En düşük emekli maaşı Ocak 2026'da 20 bin lira olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyonunu açıklayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YASAL DÜZENLEME

Temmuz-Aralık 2026 maaş farkları açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda hesaplanacak. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise Meclis'te görüşüldükten sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİNE GÖRE

TÜİK verilerine göre, enflasyonun 5 aylık farkı yüzde 16,61 artış oldu. Ekonomistlere yönelik yapılan anketlerde haziran ayında enflasyonun yüzde 1,04 gelmesi bekleniyor.

Bu şartlarda SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri, yüzde 17,82; memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,58 zam alacak.

Buna göre beklenti şöyle şekillendi:

En düşük emekli maaşı: 23.564,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL