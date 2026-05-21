Vedat Işıkhan: İşsizlik ödeneği erken yatırılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemeler, Kurban Bayramı'na özel olarak erkene çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız." dedi.

ÖDEMELER ERKENE ALINDI

Işıkhan, "Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.

ÖDEME NOKTALARI

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız." ifadesini kullandı.