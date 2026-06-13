Vedat Muriç, izin sonrası Fenerbahçe'ye imza atacak

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Fenerbahçe Kulübü, yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere.

Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Vedat Muriç'in transferini resmen duyurmak için günleri sayıyor.

İZNİNİ KOSOVA'DA SÜRDÜRECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; tatiline Bodrum'da devam eden Muriç, İstanbul üzerinden ülkesine uçtu.

İzni devam eden golcü futbolcu, izninin sona ermesinin ardından Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek ve sarı-lacivertlilere 3 yıllık imza atacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, Vedat Muriç transferi için Mallorca'ya 3 yıla yayılmış halde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol ekibi Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 4.5 milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, 23 kez ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan golcü isim, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını 36 kez giymişti.

32 yaşındaki Vedat, sarı-lacivertlilerde 17 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe, Vedat'ı Rizespor'dan 5.6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı futbolcunun Lazio'ya satışından ise 21 milyon euro bonservis elde etmişti.