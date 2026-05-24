Vedat Muriç'in çabası yetmedi! Mallorca küme düştü
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Mallorca, sahasında Real Oviedo'yu 3-0 yenmesine rağmen küme düştü. Ev sahibinde 1 gol atan Vedat Muriç, sezonu 23 golle tamamladı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Mallorca ile Real Oviedo karşı karşıya geldi.
Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mallorca, 3-0 kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pablo Torre, 83. dakikada Manuel Morlanes ve 88. dakikada Vedat Muriç kaydetti.
KRALLIK YARIŞINDA 2. OLDU
Kosovalı oyuncu Vedat Muriç, ligde sezonu 23 golle tamamladı.
Deneyimli oyuncu, gol krallığı sıralamasında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
GALİBİYETE RAĞMEN DÜŞTÜLER
Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 42'ye yükseltmesine rağmen ikili averajda rakiplerinin gerisinde kalarak küme düştü.
LALIGA'DA PUAN DURUMU
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi