İstanbul Vefa Sosyal Destek Grubu, 4 günde 25 bin kişiye ulaştı

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında İstanbul'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturuldu.

Bu merkezlerde 24 saat boyunca hizmet veriliyor.

VEFA İLETİŞİM MERKEZLERİ KURULDU

Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, megakentin 39 ilçesindeki Vefa İletişim Merkezleri’ne yönlendiriliyor.

İlçelerde kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ise, talep sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

4 GÜNDE 25 BİN 364 İSTANBULLUNUN İHTİYACI KARŞILANDI

Uygulamanın başladığı 22 Mart’tan bu yana İstanbul’da toplam 28 bin 371 çağrıya cevap verildi. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 kişinin ihtiyacı giderilirken, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 kişiye de gereken bilgiler verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda; Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan 'Vefa' hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz.” denildi.