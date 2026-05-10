Veli Ağbaba "yalan" dedi: HTS ve uçuş kayıtları Gökhan Böcek'in ifadesi için ne diyor?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” soruşturması derinleşirken, dosyada "itirafçı" olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına uzanan süreçte CHP tarafından istenen 1 milyon Euro parayı nereye nasıl götürdüğünü detaylarıyla anlattı.

Gökhan Böcek, ifadesinde yaşanan trafiğin 2024 yılının Ocak ayına dayandığını belirterek, Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını söyledi.

Böcek, aranmanın ardından yaşananları şu şekilde soruşturma dosyasındaki ifadesinde beyan etti:

“Veli Ağbaba ile görüştüm. Genel merkez için 1 milyon Euro istendi. Babam daha önce ‘Genel merkezin ricaları olur, halledersin’ demişti. Parayı 10-15 gün içerisinde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyarak uçakla Ankara’ya götürdüm.”

HANGİ GÜN NEREYE GİTTİ, HANGİ KOLTUKTA UÇTU HEPSİ BELLİ

Gökhan Böcek'in ifadesinin kamuoyuna yansımasının ardından açıklama yapan ve Böcek'in ifadelerinin yalan olduğu söyleyen Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne hiç gelmediğini öne sürdü.

Savcılık, Veli Ağbaba’nın ve CHP’lilerin “Genel Merkeze girmediği” yönündeki açıklamalarına karşılık, Gökhan Böcek’in Antalya-Ankara arasındaki hareketliliğini HTS ve baz kayıtlarıyla dakika dakika ortaya çıkardı.

GÜN GÜN GÖKHAN BÖCEK'İN HAREKETLERİ

9 OCAK 2024

11:05: Gökhan Böcek, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile cep telefonu üzerinden 3 kez görüştü.

12:18: Gökhan Böcek, CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayman Selis Aydar ile görüştü.

22:50: Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek ve rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken ile aynı uçakta Ankara’ya uçtu.

02F numaralı koltukta Gökhan Böcek, yanında 02E koltukta Zuhal Böcek, onun yanında ise 02C numaralı koltukta Bülent Çeken yer aldı.

10 OCAK 2024

02:12: Gökhan Böcek, yanındakilerle birlikte Sheraton Ankara Hotel’e giriş yaptı.

11:20: Otelden ayrıldılar.

11:30: Gökhan Böcek’in cep telefonu CHP Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi.

Böcek, parayı Genel Merkez’in 6. katında Veli Ağbaba’nın yönlendirdiği bir kişiye teslim ettiğini ifade etmişti.

15:55: Gökhan Böcek, Ankara’dan İstanbul’a eşi Zuhal Böcek ile geçti. Antalya ve İstanbul’da bulunduğu sırada CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İKİNCİ TURUN TARİHİ 13 OCAK

21:45: Gökhan Böcek Ankara’ya uçtu. Uçakta 07A numaralı koltukta oturdu.

Yanında 07B numaralı koltukta Zuhal Böcek, 07C numaralı koltukta ise Zuhal Böcek’in yeğeni Nurhak Ermiş yer aldı.

14 OCAK 2024

14:36: Gökhan Böcek’in cep telefonu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi.

RÜŞVET SEFERİNDE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KRİTİK İSİM

Gökhan Böcek’in yer aldığı rüşvet trafiğinde dosyanın şüphelileri arasında Bülent Çeken de bulunuyordu. Çeken’in, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alıp hak ediş ödemelerini sorunsuz şekilde almak amacıyla rüşvet verdiği iddia edilen isimlerden biri olduğu belirtildi.

Antalya’daki soruşturmada yargılanan iş insanları Mete Yapal ve Bülent Çeken’in, hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamak için Gökhan Böcek’in talebiyle gönderdiği paraların da dosyada yer aldığı ifade edildi.

Mete Yapal ve Bülent Çeken’in, hak ediş ödemelerinde sıkıntı yaşamamak amacıyla Gökhan Böcek’in talebi doğrultusunda Finike Döviz’e 80 milyon TL gönderdiği, ardından 2 milyon 300 bin doların Antalya’daki bir avukatlık ofisinde Kerimoğlu’na teslim edildiği, 230 bin doların ise avukatlık ücreti olarak ödendiği kaydedildi.