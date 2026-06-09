Veli Ağbaba'nın şoförü ek ifade verdi: Ağbaba ve Özel hakkında çarpıcı suçlamalar

CHP’li siyasetçiler hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarına yansıyan iddialar gündemde.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro verdiklerini söyledi.

MAAŞ İBB'DEN, HİZMET AĞBABA'YA

CHP’li milletvekili Veli Ağbaba’nın, CHP ile ilgili rüşvet soruşturmasında tutuklanan şoförü Gökhan Cumalı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda dün (8 Haziran) ek ifade verdiği öğrenildi.

Cumalı ifadesinde, İBB’nin Bakırköy Garajı’nda kadrolu olarak şoför görülmesine rağmen Veli Ağbaba’nın özel şoförlüğünü yaptığını belirtti. Cumalı, geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in şoförlüğünü ve Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in şoförlüğünü de yaptığını itiraf etti.

TURGUT KOÇ İDDİALARI

Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen, tutuklu iş insanı Turgut Koç’la ilgili de beyanlarda bulundu.

Koç’un, 2015 yılında belediyelerden ihale alıp para kazanmak adıyla kendi üzerine paravan bir şirket kurduğunu belirten Cumalı, bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi’nden ihale alındığını söyledi.

Cumalı, paravan şirketi 2016 yılında Koç’a resmen devrettiğini, Koç’un bu şirket üzerinden ihaleler almaya devam ettiğini aktardı.

MAVİ POŞETTE 100 BİN DOLAR

İfadede dikkat çeken bir başka bölüm de 4 Mart 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarına konu olan dolar cinsinden para sevkiyatıyla ilgili oldu.

Cumalı, Ağbaba’nın talimatıyla Bostancı'da yol üzerinden "uzun boylu, esmer, kirli sakallı" kimliği belirsiz bir şahıstan mavi bir yurt içi kargo poşeti teslim alındığını beyan etti.

İfadeye göre poşetin Maslak'taki Mördak Stüdyoları'na teslim edildiği belirtilirken yazışmalarda paketin "100.000 dolar" olarak gönderildiği ancak içinden 94 bin 800 dolar çıkması da konu oldu.

"PARA NEREDE?"

Cumalı, aradaki 5 bin 200 dolarlık eksiğin kendisiyle ilgisi olmadığını, kargo poşetini hiç açmadığını söyledi.

Ağbaba’nın, 16 Ocak 2024'te kendisine "Para nerede?" diye mesaj attığını, sonrasındaki sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını öne sürdü.

AĞBABA’YA VİSKİLER

Cumalı, CHP Genel Merkezi’ndeki lüks hediyeler ile ilgili de ilginç bilgiler verdi.

6 Aralık 2023 tarihinde kargo kutuları içerisinde gelen 18 adet viskinin Veli Ağbaba’nın TBMM'deki aracından alınarak evine taşındığını anlatan Cumalı, Ağbaba'ya çok sayıda viski hediye geldiğini ve kendisinin de başkalarına viski hediye ettiğini dile getirdi.

ÖZEL’İN DANIŞMANLARINA İPHONE

Yine Gökhan Cumalı’nın ifadesinde Veli Ağbaba'nın, Özgür Özel’in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a 2 adet iPhone marka telefon hediye ettiğini söyledi.

AĞBABA’DAN “YAZIŞMALARI SİL” TALİMATI

Cumalı’nın ifadelerinde soruşturma açısından önem taşıyan bölümlerden biri de Veli Ağbaba’nın delil karartma girişimiyle ilgili anlattıkları oldu.

Cumalı, ifadesinde Veli Ağbaba’nın 12 Mayıs 2026 tarihinde WhatsApp üzerinden kendisine tüm telefon yazışmalarını silmesi talimatını verdiğini belirtti. Ancak Cumalı, bu talimata uymayarak mesajları silmediğini ve savcılıkla paylaştığını ifade etti.