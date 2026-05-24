Veli Ağbaba'nın şoförü rüşvet soruşturmasından tutuklandı

İstanbul merkezli rüşvet operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'Rüşvet almak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamaları yöneltilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek'in de gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğu belirtildi.

AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SEGBİS üzerinden İstanbul merkezli görülen mahkemede Gaffar Çiçek'in tutuklanmasına karar verildi.