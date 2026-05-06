Venedik Bienali'nde çıplak performans: Kilise çanını baş aşağı sallanarak çaldı

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Bienali devam ediyor.

Bienal'de gerçekleştirilen bir performans sanatı çalışması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÇIPLAK 'SANAT' PERFORMANSI

Bir kadın sanatçı, tamamen çıplak halde büyük bir kilise çanına baş aşağı asılarak vücuduyla çanı çaldı.

Performans, Bienal katılımcıları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada viral olan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.

Performans sırasında sanatçının çıplaklığı ve ters konumda sallanması, izleyicilerde şaşkınlık ve tartışma yarattı.

2026 VENEDİK BİENALİ

Venedik Bienali, çağdaş sanatın en önemli platformlarından biri olarak her iki yılda bir düzenleniyor.

Bienal tarih boyunca çıplaklık, performans ve dini sembollerin kullanımı gibi unsurlarla sıkça tartışma yaratmıştı.

Bu tür eserler, sanat özgürlüğünü savunanlar ile geleneksel değerleri koruma yanlıları arasında tartışmaya yol açıyor.