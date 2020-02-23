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Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İtalya'da koronavirüs salgını sebebiyle Venedik Karnavalı iptal edildi. Ülkede 133 kişinin koronavirüs taşıdığı açıklandı.

AA | 23.02.2020 - 17:00..
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Koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği bildirildi.

Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik'te bu akşamdan itibaren karnaval için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı.

Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

VENEDİK KARNAVALI İPTAL

On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı'nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu.

Venedik ve Veneto'nun kalanında müze, okul, üniversite ve halka açık diğer mekanların en erken 1 Mart'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İTALYA'DA 133 KİŞİ KORONAVİRÜS TAŞIYOR

Yetkililer, ülkede koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısının da 133'e yükseldiğini duyurdu.

Venedik'te testleri pozitif çıkan 3 kişinin bulunduğu, hepsi 90'lı yaşlarına yakın bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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