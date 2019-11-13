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Venedik sular altında: 2 ölü

Venedik'i günlerdir etkisi altına alan yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar bu yağışı, son 53 yılın en büyük su baskını olarak değerlendirdi.

AA | 13.11.2019 - 15:12..
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İtalya, günlerdir yağışlı havanın etkisinde...

VENEDİK'TE SULAR 187 SANTİMETREYE KADAR YÜKSELDİ

Bu yağışlar nedeniyle ülkede birçok şehir, sel baskınları ile mücadele ediyor. Özellikle de Venedik'te sular, gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükseldi.

Venedik sular altında: 2 ölü

53 YILDIR GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYE

Böylece Venedik, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi de görmüş oldu

Venedik'te son 53 yılın en büyük su baskını VİDEO

Venedik sular altında: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sel baskınları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rainews24’ün haberine göre, ölenlerden birinin 78 yaşında olduğu ve evini su basması sonucunda elektrik akımına kapılarak can verdiği, diğer kişinin de yine evini su basması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Venedik sular altında: 2 ölü

ELEKTRİK AKIMINDAN KÜÇÜK YANGINLAR ÇIKTI

Öte yandan su basması dolayısıyla Venedik ve civarında, elektrik akımından kaynaklanan çok sayıda küçük yangının da çıktığı ifade edildi.

Venedik sular altında: 2 ölü

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vurduğu, birçoğunun da battığı görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu. Brugnaro, kentin tarihi bazilikası San Marco’nun da su baskınında büyük zarar gördüğünü belirtti.

Venedik sular altında: 2 ölü

'FOTOĞRAF ÇEKEREK BELGELEYİN'

Kentin deniz sularına teslim olduğunu ve 1966’dan bu yana böyle bir şeyin görülmediğini dile getiren Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararı, fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu.

Venedik sular altında: 2 ölü

'KIYAMET YIKIMI' KORKUTUCU BOYUTTA

Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da suların yükselmesini "Kıyamet yıkımı" olarak nitelendirirken, "Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta." ifadelerini kullandı.

Bu arada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, bugün Venedik'e gideceği bildirildi.

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