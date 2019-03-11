Venezuela hala karanlıkta

Tarihin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da, bir haftadır elektrik kesintileri ülkeyi zor durumda bıraktı. Ülkede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılamadı. Yaşanan bu krizin ardından ise; ülke genelinde yağmalama olayları en üst seviyede çıktı.

GÖZALTINA ALINIYOR

Elektriğin kesilmesini fırsat bilen hırsızlar, marketlere girerek buldukları her şeyi çaldı. Devriye gezen polis ise hırsızlık yapanları gözaltına aldı.

ALARM İLAN EDİLEBİLİR

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido ise uluslararası yardımın dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla bugün milletvekillerinden, devam eden elektrik kesintisi ile ilgili ülkede alarm durumu ilan etmelerini isteyecek.

15 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Venezuela’da geçen hafta başlayan elektrik kesintileri yüzünden, hastanelerin acil servis sağlama mücadelesi sırasında ileri düzeyde böbrek yetmezliği bulunan 15 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

ACİL DURUM TOPLANTISI YAPILACAK

Guadio, dün gazetecilere verdiği demeçte, muhalefet tarafından kontrol edilen Ulusal Meclis’in alarm durumu ilan etmek için bir acil durum toplantısı yapacağını söylemişti.

SEYAHATİ ZORLAŞTIRIYOR

Bugün işletmeler ve okullar kapalı kalacak. Devam etmekte olan toplu taşıma eksikliği ise Carakas’ta bile seyahati zorlaştırıyor.