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Venezuela karanlığa gömüldü

Rusya'nın Venezuela'ya yardım etmemesini isteyen Amerika, ülkeyi 4. kez elektriksiz bıraktı.

AA | 31.03.2019 - 08:45..
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Venezuela karanlığa gömüldü

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da dün meydana gelen ve büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisinin sürdüğü saatlerde ülkede elektrikler yeniden gitti.

Elektrikler yerel saatle 19.00 sularında kesilirken, ülkenin yine büyük bölümü gibi başkent Caracas da karanlıkta kaldı.

BAŞKAN YARDIMCISI SABOTAJ DEDİ

Venezuela'da iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ise yaşanan 4'üncü büyük elektrik kesintisine yine bir sabotajın neden olduğunu duyurdu.

Venezuela karanlığa gömüldü

VENEZUELA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ülkede yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti 7 Mart'ta meydana gelmiş, 25 Mart'ta yaşanan 2'nci büyük kesinti ise 2 gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kesintinin bir keskin nişancının ülkedeki en büyük elektrik santrali Guri'deki bir aktarım ünitesine ateş açması ve yangın çıkarması sonucu meydana geldiğini belirtmişti.

Cuma akşamı yaşanan son elektrik kesintisi ise yaklaşık 7 saat sonra giderilmişti.

Venezuela karanlığa gömüldü

Venezuela karanlığa gömüldü

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