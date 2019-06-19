Venezuela-Kolombiya sınırında çatışma

Venezuela ile Kolombiya arasındaki sınırda çetelerin silahlı çatışması yaşandı.

12 ÖLÜ 10 YARALI

Tachira eyaletine bağlı Boca de Grita bölgesinde Kolombiyalı paramiliter ve uyuşturucu kaçakçısı gruplardan Los Rastojos ile başka bir grup arasında çatışma çıktı.

Ağır silahların yanı sıra patlayıcıların da kullanıldığı çatışmada 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Ölü ya da yaralıların arasında sivillerin bulunup bulunmadığı bilinmeyen çatışmanın ardından, Kolombiya’nın sınır kenti Cucuta’daki güvenlik güçleri, Kolombiya tarafına geçen iki militanı yakaladı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, üzerlerinden çok fazla cephane çıkan ve Kolombiya tarafında ilaç bulmak için geçen militanlar hala bölgedeki polis merkezinde gözaltında tutuluyor.