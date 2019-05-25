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Venezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölü

Venezuela'da bir cezaevinde isyan çıktı. İsyanda 29 mahkum yaşamını yitirirken, 19 memur ise yaralandı.

İHA | 25.05.2019 - 10:55..
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Venezuela Hapishaneleri Gözlemevi’nden (OVP) yapılan açıklamada,  isyanın Portuguesa eyaletine bağlı Paez kentinde çıktığı belirtildi.

29 MAHKUM ÖLDÜ

Venezuela’nın Portuguesa eyaletine bağlı Paez kentinde meydana gelen cezaevi isyanında en az 29 mahkumun öldüğü, 19 memurun ise yaralandığını açıkladı. Mahkum haklarını savunan sivil toplum örgütü Venezuela Hapishaneleri Gözlemevi (OVP), isyanın sorumlusunun Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı olduğu, ölenlerin tümünün mahkumlar olduğunu iddia etti.

ÜÇ EL BOMBASI PATLADI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, hücrelerde bulunan üç el bombasının patlatıldığı ve yaralanan güvenlik görevlilerinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Savcılık, davanın araştırıldığını ancak daha fazla bilgi verilemeyeceği açıklamasını yaptı. Öte yandan, 29 Mart 2018'de Venezuela’nın Carabobo eyaletinde çıkan isyanda ise 68 kişi hayatını kaybetmişti.

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