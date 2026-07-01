Venezuela’da deprem sonrası salgın alarmı

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Venezuela’da resmi tatile denk gelen 24 Haziran’daki peş peşe depremler, ülkeyi yerle bir etti.

39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943’e, yaralı sayısı ise 10 bin 571’e yükseldi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Venezuela'da depremlerin ardından sağlık sisteminin kapasitesini aştığını ve salgın hastalık riskinin arttığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında sağlık kuruluşlarının “kapasitelerinin üzerinde hizmet vermek zorunda kaldığını” belirterek, özellikle travma vakalarındaki artışın sistemi ciddi şekilde zorladığını söyledi.

KIZAMIK, SARI HUMMA, SITMA

Christian Lindmeier, ülkede geçmişte de sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sonucunda birçok hastalığa karşı aşılamanın düşük seviyede olduğunu, özellikle kızamık, sarı humma, sıtma ve difteri gibi hastalıkların yayılma riskinin arttığını söyledi.

DSÖ, cumartesi günü itibarıyla Karakas, La Guaira, Miranda ve Falcon bölgelerindeki 21 sağlık kuruluşundan veri topladı.

ÜÇ HASTANENİN DURUMU KRİTİK SEVİYEDE

Buna göre üç hastanenin durumu kritik seviyede bulunurken, altı hastane yapısal hasar nedeniyle yalnızca kısmen hizmet verebiliyor.

Diğer sağlık kuruluşlarının ise faaliyetlerini sürdürmesine rağmen ciddi kapasite baskısı altında olduğu belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YOĞUN BASKI ALTINDA

DSÖ, depremden çok sayıda hastanenin etkilendiğini belirterek, hastanelere talebin ülkede yanıt bulamadığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının ise deprem ve yoğun çalışma temposu yüzünden yüksek derecede baskı altında olduğu ifade edildi.

MORG HİZMETLERİ ÇÖKTÜ

Ayrıca adli tıp ve morg hizmetlerinin büyük ölçüde çöktüğü, ölülerin kayıt altına alınması ve kayıp kişilerin takibinde ciddi eksiklikler bulunduğu bildirildi.