Venezuela'da deprem sonrası yardım kampanyaları sürüyor

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin etkisi sürüyor.

Depremlerde yaşanan yıkım sonrası ülke, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.

RODRİGUEZ AÇIKLAMA YAPTI, SON DURUMU PAYLAŞTI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

YARALI SAYISI 10 BİN OLDU

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

YARDIMLAR SÜRÜYOR

Peru'da yaşayan Venezuela topluluğu, Venezuela'da meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlattı.

Başkent Lima'daki toplama merkezlerinde bir araya gelen çok sayıda kişi; depremzede ailelere ulaştırılmak üzere gıda, giysi ve tıbbi malzeme başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini bağışladı.

NE OLMUŞTU

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.