Venezuela'da depremlerden 6 gün sonra küçük çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e, yaralı sayısı ise 10 bin 571'e yükseldi.

MUCİZE KURTULUŞ

Enkaz altında kalanlar için umutlar tükenmeye başlarken 3 yaşındaki Klieber Moran, depremlerden 6 gün sonra La Guaira'daki enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Moran'ın Ürdün Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından yoğun uğraşlar sonucu yıkıntıların arasından kurtarıldığını duyurdu.

6. GÜNDE ULAŞILAN TEK SAĞ KİŞİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, "Enkaz altında hala hayatta olan insanları bulma umuduna sıkı sıkıya tutunmalıyız. Bu sabah erken saatlerde çocuğumuz kurtarıldı ve şu anda başkent Karacas'taki sağlık merkezinde tedavi altına alındı" dedi.

Yetkililer, Moran'ın arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde ulaşılan tek sağ kişi olduğunu bildirdi.