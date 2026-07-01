Venezuela'da depremlerin ardından gökyüzü kızıla büründü

Venezuela, 24 Haziran'da iki güçlü depremle sarsıldı.

Büyüklükleri 7.2 ve 7.5 olarak ölçülen bu depremler, ülkede ciddi hasara ve can kayıplarına yol açtı.

Ülke genelinde acil durum ilan edildi; arama-kurtarma çalışmaları devam ederken halk, deprem sonrası zorlu bir toparlanma sürecine girdi.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Bu felaketin üzerinden sadece altı gün geçmişken, başkent Karakas'ta olağanüstü bir manzara ortaya çıktı.

Gökyüzü yoğun bir kırmızıya büründü.

Sosyal medyada hızla yayılan videolar ve fotoğraflar, hem hayranlık hem de endişe yarattı.

'KIYAMET ALAMETİ' OLARAK YORUMLANDI

Bazıları bunu 'kıyamet alameti' olarak yorumlarken uzmanlar, olayın tamamen doğal bir atmosferik olay olduğunu açıkladı.

Tepelerden çekilen videolarda kent ışıkları, dağlar ve bulutlar yoğun kırmızı-turuncu tonlarla kaplandı.

GÖKYÜZÜ NEDEN KIRMIZIYA DÖNDÜ?

Uzmanlara göre olay, 'candilazo' veya 'arrebol crepuscular' olarak bilinen bir atmosferik olaydır.

Gün batımında güneş ışınları atmosferde daha uzun bir yol kateder.

Kısa dalga boylu mavi ve mor ışıklar, 'Rayleigh' saçılmasıyla dağılırken uzun dalga boylu kırmızı ve turuncu ışıklar, daha az engellenerek yeryüzüne ulaşır.

Bu etki; yoğun bulutlar, yüksek nem ve özellikle Sahra Çölü'nden Atlantik üzerinden gelen toz partikülleriyle daha da güçlenir.

Mevsimsel olarak bu dönemde Karayip ve Kuzey Güney Amerika'da sık görülen toz bulutları, kırmızı tonları yoğunlaştırır.

DEPREMİN BİR ETKİSİ VAR MI?

Depremlerle doğrudan bir bağlantısı yoktur.

'Deprem ışıkları' gibi nadir olaylar olsa da bu vaka, klasik bir optik ve meteorolojik olaydır.

Depremden kalkan tozun hafif bir katkısı olabileceği belirtilse de ana neden, Sahra tozu ve gün batımı koşullarıdır.

Benzer kırmızı gökyüzü görüntüleri, orman yangınları dumanı veya yoğun hava kirliliği dönemlerinde de görülür.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Olay, deprem travması yaşayan Venezuelalılar arasında endişeye yol açtı.

Sosyal medyada İncil'den yorumlar ve kıyamet spekülasyonları hızla arttı.

Ancak meteorologlar ve bilim insanları, olayın öngörülebilir ve zararsız olduğunu vurgulayarak paniği yatıştırmaya çalıştı.