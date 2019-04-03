taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6209
Euro
6.3163
Altın
1292.555
Borsa
93533.12
Gram Altın
233.335

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Yüksek Mahkemenin talebini olağanüstü oturumda ele alan Kurucu Meclis, Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

AA | 03.04.2019 - 06:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile ülkesinde ordunun desteğini alarak sokak hareketleri ile hükümeti değiştirmeye çalışan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

YURT DIŞI YASAĞINI İHLAL ETTİ

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno’nun "Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması" talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı.

Oturumda, Guaido'nun dokunulmazlığının “Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi” nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK'de olağanüstü toplantı

YSK'de olağanüstü toplantı

119
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

28
Pentagon: Türk pilotların F-35 eğitimleri devam ediyor

Pentagon: Türk pilotların F-35 eğitimleri devam ediyor

30
Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı: Kazanan MHP

Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı: Kazanan MHP

0
Vegan gıda şirketi eleman arıyor

Vegan gıda şirketi eleman arıyor

9
Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

12
Milli güreşçi Kerem Kamal: Efsane olmak istiyorum

Milli güreşçi Kerem Kamal: Efsane olmak istiyorum

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir