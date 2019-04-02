Venezuela'da Guaido'nun dokunulmazlığı kalkabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'u Venezuela'nın devlet başkanı ilan etmesinin ardından ülkede kriz bir türlü bitmek bilmedi.

ÜLKEDE SİYASİ KRİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Ülkede siyasi kriz her geçen gün büyüdü ve ülke adeta çıkmaza girdi. Venezuela devlet başkanı Maduro, görevini bırakmayıp bir de üstüne askerleriyle tatbikat yaptı, ancak bu hamlelere rağmen ABD ve ABD'nin desteklediği Guaido alınan kararlardan geri durmayarak eylemlerine devam etti.

Ülkede elektrikler gitti ve Venezuellalılar haftalarca elektriksiz kaldı. Açlık ve susuzluk baş gösterdi. Tüm bu olanlara rağmen ülkede Maduro ve Guaido birbirini suçladı ve halkı sokaklara çağırdı.

GUAİDO'NUN DOKUNULMAZLIĞI KALKABİLİR

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç ise işlemeye devam ediyor.

Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, ülkedeki yetkili yasama organı Kurucu Meclisten (ANC) Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırmasını istedi.

HÜKÜMET SOKAK EYLEMLERİNDEN VAZGEÇMİYOR

Ayrıca Venezuela’da muhalefetin sokak eylemleri düzenleyeceği 6 Nisan’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri de sokakta olacak. Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet de muhalefet de sokak eylemlerinden vazgeçmiyor.

PSUV teşkilatları olarak Devlet Başkanı Maduro’nun attığı adımların arkasında durduklarını kaydeden Cabello, muhalefetin sokağa çıkacağı 6 Nisan’da, tüm ülkede “emperyalizm karşısında egemenliğin korunması” için sokakta olacaklarını bildirdi.

VENEZUELA ENERJİ BAKANI DEĞİŞTİ

Bu arada Venezuela devlet başkanı Maduro, elektrik krizi devam eden ülkesinin Enerji Bakanı emekli General Luis Motta Dominguez'in yerine, mühendis Igor Gavidia Leon getirdi.