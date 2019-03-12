Venezuela'da kıtlık

ABD Başkanı Donald Trump'ın, muhalefet lideri Juan Guaido'yu, Venezuela devlet başkanı Maduro'nun yerine 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından, Venezuela'da kriz bir türlü bitmedi.

VENEZUELA ÇIKMAZDA

Maduro'nun askeri tatbikatları, Guaido'nun halkı sokaklara davet etmesi ve geçtiğimiz günlerde de ülkede yaşanan elektrik kesintileri, Venezuela'yı çıkmaza doğru sürükledi.

SU VE YEMEK SIKINTISI ÇEKİYORLAR

Venezuela'da elektrik kesintilerinin meydana gelmesiyle önce yağmalama olayları baş gösterdi, ardından da kıtlık ortaya çıktı. Dün, ülkede su sıkıntısı çeken Venezuelalılar ise Guaire Nehri'ne akın etti.

ŞİŞE VE GALONLARLA DUVARDAN AKAN SUYU ALDILAR

Guaire Nehri'ne akın eden Venezuelalılar, nehrin duvarından akan bir damla suya sahip olabilmek için ellerine aldıkları şişe ve galonları kullandı.

Bu nehirden akan su, hiç temiz bir su değil ve Caracas'ın tüm atık suları buradan geçiyor. Susuzluk çekmek istemeyen Venezuelalılar ise bunu görmezden gelerek galonlarını doldurdu.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, Venezuelalıların buradan aldıkları suyu sadece lavaboda ve yerleri temizlerken kullanılması konusunda uyardı.

RESMİ TATİL UZADI

Bu arada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, 5’inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini; resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.