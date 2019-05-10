Venezuela'da muahlefet büyükelçiliklere sığınıyor

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma girişimine katılanlar, Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya başladı.

"KORKMUYORUZ"

TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Marianela Magallanes’in dün Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığınmasının ardından, bugün de diğer milletvekili Richard Blanco Arjantin büyükelçisinin evine sığındı.

Yerel basına açıklama yapan Blanco, korkmadığını ve ailesi ile istişare ettikten sonra böyle bir karar aldığını söyledi.

DOKUNULMAZ OLANLAR DA HEDEFTE

Venezüella’da dün bu 10 milletvekili arasında olmamasına rağmen AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da gözaltına alınmıştı. Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca, inmeyi reddedince içinde bulunduğu aracıyla SEBIN merkezine götürülmüştü.

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.