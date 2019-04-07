Venezuela'da muhalifler sokaklara çıktı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ordunun müdahalesini isteyen muhalefet, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido liderliğinde bugün sokağa çıktı.

Guido yanlıları başkent Caracas'ın Sucre, Baruta, Libertador ve Chacao semtlerinden hareket ederek El Marques'de toplandı.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Ülkede haftalardır geniş çaplı elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Guaido, cuma akşamı toplu gösteriler için çağrı yapmıştı.

MADURO DA HAMLE YAPTI

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da kendi taraftarlarına "emperyalizme karşı" eylem çağrısında bulunmuştu.

30 YARALI

El Nacional gazetesinin haberine göre, Maracaibo kentinde polis ve iktidar karşıtı gösteriler arasında çıkan çatışmada 30 gösterici yaralandı.

Muhalif lider Guido, "Özgürlük Operasyonu"nun Maduro'yu istifaya sürükleyecek gösterilerinin başlangıcı olduğunu söyledi.