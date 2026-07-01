Venezuela'da yaşayan Türk, depremlerde 38 kişiyi kurtardı

Güney Amerika'da dehşet anları...

Venezuela’da resmi tatile denk gelen 24 Haziran’daki peş peşe depremler, Karayip kıyısındaki tatil bölgelerini yerle bir etti.

39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkede adeta şok etkisi yarattı.

ÖLÜ SAYISI İKİ BİNE DOĞRU İLERLİYOR

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

TÜRKİYE ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLLADI

Yakınları enkaz altında kalan ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Destek için arama kurtarma ekibi yollayan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Bölgede Türkiye'den görevlendirilen; 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı aktarıldı.

ÜLKEDE YAŞAYAN TÜRK YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

La Guaira kentinde yaşayan çifte deprem sırasında olağanüstü çaba gösteren Türk vatandaşı İbrahim Eser, yaşadıklarını anlattı.

22 yıldır Venezuela'da yaşadığını ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Temsilcisi olduğunu belirten Eser, deprem sırasında ofisinde bulunduğunu söyledi.

ENKAZDAN 38 KİŞİYİ KURTARDI

Ailesini güvenli alana tahliye ettikten sonra bölgeden ayrılmak yerine, komşularının yardımına koştuğunu ifade eden Eser, enkazdan 38 kişiyi kurtardığını belirtti.

Eser, "Deprem anında ofiste oturuyordum. Birdenbire buzdolabı ve dolapların üzerime doğru devrildiğini gördüm. O esnada aklıma hemen evdeki eşim ve çocuklarım geldi. Bizim ev, şu yıkılan binanın hemen arkasındaydı. Hemen dışarı fırlayıp ailemin yanına koştum." dedi.

"KORKUNÇ MANZARAYA RAĞMEN AİLEME KOŞTUM"

Eve koşarken binalardan eşyaların ve insanların düştüğünü gördüğünü, ailesini güvenli alana ulaştırdıktan sonra deprem bölgesine döndüğünü aktaran Eser, şöyle konuştu:

“Eve doğru koşarken ana yol üzerinde; kanepelerin, televizyonların ve insanların binalardan aşağı nasıl düştüğünü gördüm. Karşılaştığım bu korkunç manzaraya rağmen bir an önce aileme ulaşmak için ilerledim.



Binaya vardığımda, hemen giriş katındaki lobide eşim ve çocuğumla karşılaştım. Onlar da tam o esnada panikle aşağı inmeye çalışıyorlardı. Çocuklarımı güvenli bir şekilde ofisimin olduğu bölgeye getirip bıraktım.



Yaşanan o büyük sarsıntı ve heyecan esnasında, nasıl olduysa o anları cep telefonumla kaydetmeyi de başardım.”

"HEPSİNİ GÜVENLİ ALANA TAŞIDIM"

Depremin ardından komşularının yardımına koştuğunu belirten Eser, "Arkamı dönüp baktığım zaman, bu binanın ve hemen yanındakinin tamamen yerle bir olduğunu gördüm. Her yerden insanların çığlıkları yükseliyordu.

Sağda solda yaralılar yatıyor, kimileri ise molozların altında yaşam mücadelesi veriyordu. Hemen o insanları enkazdan çekip çıkarmaya çalıştım. O gece 38 kişiyi göçük altından kurtararak güvenli alana taşıdım." ifadelerini kullandı.

BİRİNİ KURTARMAK İÇİN BİR SAATTEN FAZLA ZAMAN HARCADI

Gece saatlerinde enkaz altından sesini duyduğu Santiago adlı kişiyi kurtarmak için bir saati aşkın süre çaba harcadığını anlatan Eser, beton ve kolonları kıracak yeterli ekipman bulunmadığı için başarılı olamadığını dile getirdi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun kendisini aradığını belirten Eser, internet altyapısındaki sorun nedeniyle aramalara yanıt veremediğini, Türkiye'den kendisini merak eden herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"İNSAN CANLI CANLI TANIK OLUNCA DAHA İYİ ANLIYOR"

Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına da değinen Eser, "Özellikle AFAD'a, Türk Silahlı Kuvvetlerine, UMKE'ye ve Kızılaya burada bulunduklarından, Venezuela'ya yardım ettiklerinden dolayı kendi şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ben de son 3 gündür kendileriyle beraberdim.

Gerçekten buraların durumunu fotoğraflarda, videolarda veya televizyonlarda görmekle yerinde görmek tamamen farklı. İnsan buradaki gerçeğe tanık olunca durumun boyutunu çok daha iyi anlıyor." dedi.

TÜRKLERİN YARDIMLARINDAN BAHSETTİ

Sahadaki yıkımın ekranlara yansıdığından çok daha büyük olduğunu vurgulayan Eser, Playa Grande bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Eser, başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere çok sayıda Türk kurumunun Venezuela'ya insani yardım ulaştırdığını ve gıda paketlerinin dağıtıldığını anlattı.

TİKA'NIN GÖNDERDİĞİ YARDIM

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu.

Yardım paketleri, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, ülkenin depremden en çok etkilenen La Guaira şehrindeki Jose Maria Vargas Spor Kompleksi'nde Venezuelalı yetkililere teslim edildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin faydalanmasının hedeflendiği paketlerde, 5 kişilik bir aileye 15 gün yetecek kadar yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri yer alıyor.