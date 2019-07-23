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Venezuela'da yeni elektrik kesintisi

Bu yıl 4 kez büyük çaplı enerji kesintisinin yaşandığı Venezuela'da başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne elektrik verilemiyor

AA | 23.07.2019 - 03:24..
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Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yaklaşık iki saat önce başlayan kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.

SON KESİNTİ 30 MART'TA OLMUŞTU

Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı.

Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti.

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