Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1450’ye yükseldi

24 Haziran'da Venezuela tarihine geçecek büyük bir felaket meydana geldi.

7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem yaklaşık bir dakika arayla gerçekleşti.

7.5 büyüklüğündeki depremin, Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda; 7.2 büyüklüğündeki depremin ise San Felipe kentinin 23,9 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Deprem sonucunda yüzlerce bina yerle bir olurken, birçok ülkeden Venezuela'ya arama-kurtarma ekipleri sevk edilmeye başlandı.

774 BİNA TAMAMEN YIKILDI

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in televizyonda yayınlanan açıklamasında, depremlerde 3 bin 150’den fazla kişinin yaralandığını, 12 bin 721 kişinin yerinden olduğunu ya da afetten etkilendiğini bildirdi. Ayrıca 774 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Rodriguez, 25 binden fazla kurtarma görevlisi, asker, polis, sivil savunma ekipleri, Kızılhaç ve çeşitli kuruluşların enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

2 BİN 624 YABANCI KURTARMA PERSONELİ VENEZUELA'DA

Uluslararası yardım kapsamında ise toplam 2 bin 624 yabancı kurtarma personelinin, 137 arama-kurtarma köpeği ve 49 destek aracıyla çalışmalara destek verdiği ifade edildi.

Rodriguez, cumartesi günü yaptığı açıklamada can kaybını 1430, yaralı sayısını ise 3 bin 238 olarak duyurmuştu.