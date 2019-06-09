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Venezuela'dan göç akını

40 binden fazla Venezuelalı, Kolombiya'ya geçiş yaptı. BM rakamlarına göre bu zamana kadar 4 milyondan fazla kişi ülkeden göç etti.

İHA | 09.06.2019 - 21:34..
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Venezuela'dan göç akını

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile sınır kapılarının yeniden açılması talimatını verdi. Sınır kapıları, 22 Şubat’tan beri yabancı yardımların kontrolsüz ve denetimsiz ülkeye sokulmasını ve yardım adı altında kaçakçılık yapılmasının engellenmesi için kapatılmıştı.

GIDA VE İLAÇ SIKINTISI

Gıda ve ilaç sıkıntısını hafifletmek için verilen bu emir sonrasında binlerce Venezuela, ülkesindeki zorlu şartlardan kaçmak için sınır kapılarına yöneldi. Şu ana kadar 40 bine yakın insanın Kolombiya'ya geçtiği belirtiliyor.

Venezuela'dan göç akını

MADURO'NUN AÇIKLAMASI

Geçişlerin başlamasından sonra Maduro sosyal medya hesabı üzerinden “Egemenliğimizi tam anlamıyla yerine getirirken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan Tachira Eyaletinden, Kolombiya ile sınır geçişlerinin açılmasını emretmiştim. Biz bağımsızlığımızı ve özerkliğimizi sıkı bir şekilde savunan barış insanlarıyız” dedi.

Venezuela'dan göç akını

Yayalara yeniden açılmasına rağmen sınır geçişlerinde araç dolaşımına izin verilmiyor. İki ülke arasında 2 bin 219 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. 22 Şubat’tan bu yana Maduro’nun talimatıyla sınır kapıları kapatılmış, Kolombiya ile her türlü ilişki bozulmuştu.

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