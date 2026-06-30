Venezuelalı muhalif Machado depremlerin ardından dayanışma için ülkeye dönmek istediğini duyurdu

Geçen yıl Venezuela'dan kaçan, Nobel Barış ödüllü muhalif siyasetçi Maria Corino Machado, depremlerin ardından destek amacıyla ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

2025 Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado, aralık ayında ülkeden ayrıldı.

"HALKIMIN YANINDA OLMAK GÖREVİM"

X hesabından paylaştığı videoda, Venezuelaların birlik olmasını gerektiğini söyleyen Machado, "Zamanı geldi. Halkımın yanında olmak benim görevim." ifadesini kullandı.

Machado, depremin ardından siyasi ayrılıkların kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

"HÜKÜMET DÖNÜŞÜMÜ ENGELLİYOR"

Panama'da bulunduğunu belirten Machado, Venezuela'ya gitmeyi planladığını ancak hükümetin hava sahasını kapatarak buna engel olmaya çalıştığını öne sürdü.

Machado, depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla ülke içinde ve dışında yaşayan binlerce Venezuelalının harekete geçtiğini, ancak hükümetin insani yardım malzemeleri ile uzman ekiplerin ülkeye ulaşmasını kısıtladığını iddia etti.

VENEZUELA'DAKİ DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde 1719 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.