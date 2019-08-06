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Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Donald Trump, Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı

AA | 06.08.2019 - 06:15..
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Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini meşru olarak kabul etmeyen ABD yönetimi, Maduro üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan yeni bir adım attı.

Beyaz Saray, Trump'ın imzasıyla yayımlanan Venezuela ile ilgili başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaştı.

TİCARET-TRANSFER-İHRAÇ YAPAMAZ

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayınlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verildi.

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Öte yandan aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantina uygulayabileceğini söylemişti.

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