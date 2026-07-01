Venezuela'yı yenen çeyrek Milliler çeyrek finale yükseldi

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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunun maçında Milli Takım, Venezuela ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER ZORLU MAÇTA GERİ DÖNEREK KAZANDI

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu Ay-yıldızlı ekip 24-22 önde kapattı.

İkinci yarıda istediği hücumu bulamayan Milliler yarıyı 40-37 geride kapattı.

Soyunma odasından verimli dönen Ay-yıldızlı ekip 21 sayı atarak periyodu 60-56 önde girdi.

Son periyotta Milliler, kıyasıya geçen mücadelede üstün gelmeyi başardı ve 78-73 galip geldi.

AY-YILDIZLI EKİP ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ay-yıldızlı ekip 3 Temmuz'da çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.