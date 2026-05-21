Vergi yapılandırması yasalaştı: 72 ay taksit dönemi başladı

TBMM Genel Kurulunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar ve işletmeler, kamuya olan borçlarını uzun vadeli taksitlerle ödeme imkanına kavuşacak.

Vergi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler yapılandırma sistemine dahil olabilecek.

KAPSAMI

Ayrıca işletmelerin vergi borçları, SGK prim borçları ve kamu alacakları da kapsam içinde yer alacak.

72 AY TAKSİT

Düzenlemeyle birlikte vergi borçlarında taksit süresi önemli ölçüde artırıldı. Yeni sistemle birlikte vergi ve SGK borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Böylece ödeme yükünün zamana yayılması hedefleniyor.

YÜZDE 39 FAİZ

Yapılandırma kapsamında borçlara yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi uygulanacak.

BAŞVURU İÇİN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

Başvuru sürecinin ardından vatandaşlar ödeme planlarını oluşturabilecek.

1 MİLYON LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARDA TEMİNAT ŞARTI YOK

Yeni sistemde 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. 1 milyon lirayı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Borç yapılandırmasında vatandaşlara çeşitli teminat seçenekleri sunulacak.

Bunlar arasında banka teminat mektubu ve taşınmaz ipoteği gibi yöntemler yer alacak.

GERİ ÖDEME SENARYOLARI:

1. SENARYO: 1 MİLYON TL BORÇ YAPILANDIRMASI

Bu tabloda ana parası 1 milyon TL olan borcun geri ödeme detayları yer alıyor:

12 ay taksit: Aylık 115 bin 833,3 TL ödeme ile toplamda 1 milyon 390 bin TL ödenir.

36 ay taksit: Aylık 60 bin 277,8 TL ödeme ile toplamda 2 milyon 170 bin TL ödenir.

72 ay taksit: Aylık 46 bin 388,9 TL ödeme ile toplamda 3 milyon 340 bin TL ödenir.

2. SENARYO: 2 MİLYON TL BORÇ YAPILANDIRMASI

Borç miktarı 2 milyon TL olduğunda taksitler şu şekilde şekilleniyor:

12 ay taksit: Aylık 231 bin 666,7 TL ödeme ile toplamda 2 milyon 780 bin TL ödenir.

36 ay taksit: Aylık 120 bin 555,6 TL ödeme ile toplamda 4 milyon 340 bin TL ödenir.

72 ay taksit: Aylık 92 bin 777,8 TL ödeme ile toplamda 6 milyon 680 bin TL ödenir.

3. SENARYO: 5 MİLYON TL BORÇ YAPILANDIRMASI

Yüksek tutarlı borçlar için hazırlanan bu tabloda rakamlar şöyle:

12 ay taksit: Aylık 579 bin 166,7 TL ödeme ile toplamda 6 milyon 950 bin TL ödenir.

36 ay taksit: Aylık 301 bin 388,9 TL ödeme ile toplamda 10 milyon 850 bin TL ödenir.

72 ay taksit: Aylık 231 bin 944,4 TL ödeme ile toplamda 16 milyon 700 bin TL ödenir.